20 لاعب في قائمة سموحه لمواجهة إنبي بالدوري
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:07 ص
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محمد الصو
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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق مساء اليوم استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .
وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، محمود عزت ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، فوزى الحناوى ، يوسف ديوب ، أحمد جمال ، محمود حليمو ، ابراهيم عبد القوى ، ناصر ماهر ، إسلام الفار ، شريف رضا ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد نادى ، أحمد مكى.
كان سموحة افتتح مشواره ببطولة الدوري العام بالهزيمة من الأهلي؛ بهدف دون رد بالجولة الأولى.
وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، محمود عزت ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، فوزى الحناوى ، يوسف ديوب ، أحمد جمال ، محمود حليمو ، ابراهيم عبد القوى ، ناصر ماهر ، إسلام الفار ، شريف رضا ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد نادى ، أحمد مكى.
كان سموحة افتتح مشواره ببطولة الدوري العام بالهزيمة من الأهلي؛ بهدف دون رد بالجولة الأولى.
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