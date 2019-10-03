ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

20 لاعب في قائمة سموحه لمواجهة إنبي بالدوري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:07 ص
Advertisements
20 لاعب في قائمة سموحه لمواجهة إنبي بالدوري
سموحة
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق مساء اليوم استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .

وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، محمود عزت ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، فوزى الحناوى ، يوسف ديوب ، أحمد جمال ، محمود حليمو ، ابراهيم عبد القوى ، ناصر ماهر ، إسلام الفار ، شريف رضا ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد نادى ، أحمد مكى.

كان سموحة افتتح مشواره ببطولة الدوري العام بالهزيمة من الأهلي؛ بهدف دون رد بالجولة الأولى.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الدوري المصري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status