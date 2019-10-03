تعرف على دور صبري فواز في فيلم "ملاك" لـ كريم فهمي

يستعد الفنان صبرى فواز لتصوير أولى مشاهده بمسلسل "ملاك" بطولة الفنان كريم فهمى، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إخراج إبراهيم فخر، ويجسد فواز شخصية "مدير بنك" يدعى "رجائى" ، ويمر بعدة مواقف خلال الأحداث تقلب حياته رأساً على عقب.





وفى سياق متصل، يواصل المؤلف حسان دهشان كتابة الحلقات الأولى، حيث انتهى حسان من كتابة 5 حلقات من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى.





يعرض حاليا لصبرى فواز، مسلسل "قيد عائلى"، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، ميرفت أمين، خالد سرحان، عزت العلايلى، ميرنا وليد، نضال الشافعى، وعدد كبيرمن الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، اخراج تامر حمزة.





وكان يحضر الفنان كريم فهمي، المراحل الأولية لأحدث أعماله الدرامية مسلسل "ملاك"، حيث نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بصحبة فريق العمل.

علق النجم كريم فهمي علي الصورة وكتب: "مسلسل ملاك يا مسهل يارب دعواتكم، تأليف أستاذ حسان دهشان، إخراج أستاذ إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة محمود عبدالمغني، صبري فواز، فراس السعيد، أسماء جلال، هنتدي مهنا، أيتن عامر، أميرة العيادي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي، ولسه فيه نحوم كتير ان شاء الله دعواتكم بالتوفيق"، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة حيث علق البعض علي أنه بانتظار المسلسل الجديد الذي يقدمه نجمه الفمضل.

يذكر أن النجم كريم فهمي شارك في الدراما التليفزيونية في بطولة مسلسل "أمر واقع"، حيق قام بدور ضابط يتصدي للإرهاب ااذي ظهر بمصر في الآونة الأخيرة، وبدأت أولى حلقات المسلسل بحادث إهابي يستهدف السفسر الأوغندي بالقاهرة، وتدور الأحداث في قالب درامي ممتع وشيق وأكشن ودراما، شارك في بطولة العمل النجمة دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي نجلاء بدر، ريم مصطفي، ملك قورة، كريم فهمي، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لظفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق،المسلسل من إخراج محمد إسامة، ومن تأليف محمد رفعت.

في سياق متصل قدم النجم كريم فهمي المسلسل الدرامي "حكايات بنات" وشارك في بطولة أجزائه الثلاثة والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث يستعرض المسلسل مشكلات أربعة بنات وتدور أحداثه في اطار اجتماعي رومانسي، شارك في بطولته كلاً من النجوم والنجمات صبا مبارك، كريم فهمي، دينا الشربيني، خورية فرغلي، ريهام أيمن ندي موسي، انحي المقدم، المسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج حسين شوكت.

جدير بالذكر أن النجم كريم فهمي، شارك في السينما بعدد من الأفلام الناجحة منها أفلام "سكر مر، زنقة ستات، حسن وبقلظ، هاتولي راجل، علي بابا، قلب أمه".