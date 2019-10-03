السيطرة على حريق بمنصة بترول برأس غارب دون خسائر بشرية

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اندلع حريق في كرفان بمنصة بترول بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وقال المهندس حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغا بنشوب حريق في بمنصة بترول بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.



وأضاف "الطيب" تم السيطرةعلى الحريق بمعرفة العاملين بالشركة فورا دون اى خسائر فى الارواح او إصابات، وقال مصدر بشركة البترول الذي اشتعل فيها الحريق، فور اشتعال النيران تم وقف وتأمين خطوط الشركة تحسبا لامتداد النيران بها، موضحًا أنه تم على الفور السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الشركة قبل وصول أي استغاثات.



وأضاف المصدر: لم تحدث اي خسائر بشرية أو إصابات، مؤكدا لم يتبين حتى الآن سبب اشتعال النيران وأرجح أن السبب في تلك الحالات يرجع إلى ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق.

