الأهلي يخوض مرانه صباحا استعدادا لمواجهة أسوان
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
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محمد الصو
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أسوان؛ بالدوري العام.
وقرر فايلر؛ إقامة المران في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس؛ بعدما رفض منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري الممتاز.
وحقق الأهلي فوزا على الإنتاج الحربي؛ برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
ويسافر الفريق إلى أسوان غد الجمعة والدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
وقرر فايلر؛ إقامة المران في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس؛ بعدما رفض منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري الممتاز.
وحقق الأهلي فوزا على الإنتاج الحربي؛ برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
ويسافر الفريق إلى أسوان غد الجمعة والدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
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