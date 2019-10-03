غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:19 ص
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قررت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن شرق الإسكندرية، غدًا الجمعة؛ بسبب أعمال الإحلال والتجديد، بخط مياه رئيسى 1500 مم بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع المياه يشمل جزءًا من منطقة المعمورة، ويبدأ الانقطاع فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ويستمر حتى انتهاء أعمال الصيانة، وتعود الخدمة عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، مطالبة أهالى المنطقة، بتدبير احتياجاتهم من المياه أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
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