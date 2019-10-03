ميسي يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:07 ص
Advertisements
محمد علي
Advertisements
Advertisements
كشف ميسي في تصريحاته بعد نهاية مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين أنطوان جريزمان، مشددًا على كونه سعيد للغاية بتحقيق الإنتصار على حساب نادي إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.
وقال النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لا يعرف من أين جاءت الأنباء عن وجود خلاف بينه وبين زميله في الفريق، الدولي الفرنسي، أنطوان جريزمان، والذي إنضم لصفوف برشلونة مطلع الصيف الحالي، قادمًا من صفوف نادي إتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو.
وكان كاميرات المباراة قد أظهرت "جريزمان"، وهو يخرج من ملعب المباراة وهو غير راضي عن قرار إستبداله، مما دفع البعض لإطلاق بعض التكنهات عن كون جريزمان لديه بعض المشاكل مع مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، وكذلك مع عدد من أعمدة الفريق على رأسهم القائد ليونيل ميسي.
الجدير بالذكر، أن برشلونة قد حقق إنتصار صعب على حساب إنتر ميلان في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، ليرفع بذلك برشلونة رصيده إلى النقطة رقم 4 ويتصدر ترتيب المجموعة السادسة رفقة بروسيا دورتموند بعد مرور جولتين.
Advertisements
- أخبار برشلونة: سر انقلاب ميسي على جريزمان وصفقة كبري في الطريق والبرسا يحدد شرطه لضم نيمار وصدمة جديدة قبل موقعة إنتر
- ميسي يسابق الزمن للحاق بموقعة إنتر ميلان
- أخبار برشلونة: ميسي يطلب ضم هذا اللاعب وأزمة مع جريزمان ونجم البرسا يتسبب في فشل أهم الصفقات وبشري سارة رغم الإصابات
- يلا شوت NQW مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف البرسا PLUS NOW
- كورة لايف BARÇA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر كورة ستار اونلاين beIN LIVEرابط ماتش برشلونة YALLA BARCA
- شووت NOW BARCA: مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان «0-1» KORA GOOOAL كورة لايف HASRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة NQW متعدد
- يلا شووت NOW BIEN- رابط مشاهدة مباراة برشلونه وانتر ميلان بث مباشر اليوم - مباراه برشلونة مباشر يلا شوت اليوم ONLINE
- مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر الآن YouTube beIN Live بدون تقطيع
- أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يصدم جريزمان وريمونتادا جديدة وأبو تريكة يُهاجم مدرب البرسا وميسي يطلب هذه الصفقة
- ميسي يكشف لجمهور برشلونة حقيقة توتر العلاقات بينه وبين إدارة النادي