صدمة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
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الفجر الرياضي
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بات من المؤكد غياب محمد رمضان صانع ألعاب فريق مصر المقاصة عن مباراة فريقه غدا أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .
جاء ذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية وهو ما سيمنعه من المشاركة فى لقاء الزمالك غدا .
كذلك تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الجونة فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام .
محمد رمضان خاض أولى مباريات الفريق بالدورى أمام اسوان وظهر بشكل جيد ، مما جعل الجهاز الفنى للفريق يبدى اعجابه باللاعب .
إلا أن الإصابة ستجعله بعيدا عن المشاركة فى مواجهة الزمالك غدا.
ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس،فى اطار الجولة الثانية .
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