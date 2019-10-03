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صدمة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
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صدمة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك
المقاصة
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الفجر الرياضي
 
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بات من المؤكد غياب محمد رمضان صانع ألعاب فريق مصر المقاصة عن مباراة فريقه غدا أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز .

جاء ذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب بشد فى العضلة الخلفية وهو ما سيمنعه من المشاركة فى لقاء الزمالك غدا .

كذلك تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الجونة فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام .

محمد رمضان خاض أولى مباريات الفريق بالدورى أمام اسوان وظهر بشكل جيد ، مما جعل الجهاز الفنى للفريق يبدى اعجابه باللاعب .

إلا أن الإصابة ستجعله بعيدا عن المشاركة فى مواجهة الزمالك غدا.

ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس،فى اطار الجولة الثانية .
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