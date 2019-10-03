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بعد أزمته الأخيرة.. الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
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بعد أزمته الأخيرة.. الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي
لاعبي الاهلي
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محمد علي
 
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يرغب نادي الزمالك في إستغلال وضيعة واحد من نجوم النادي الأهلي في الوقت الحالي، ومحاولة تقديم عرض رسمي له من أجل خطفه من بين أنياب النادي الأهلي، خاصة بعدما خرج اللاعب من حسابات مدربه السويسري رينيه فايلر منذ بداية هذا الموسم وحتى الآن.

ويحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، فإن الزمالك يرغب في الحصول على توقيع اللاعب "صالح جمعة"، والذي يعيش فترة غير مستقرة على الإطلاق في علاقته مع النادي الأهلي، حيث تواردت الأنباء عن كونه مستبعد بصورة نهائية من حسابات الفريق في هذا التوقيت، ولن يشارك سواء كأساسي أو إحتياطي مع المدرب رينيه فايلر في هذه الفترة.

وأوضحت بعض المصادر، أن الزمالك سوف يستعين بنجم الفريق، عبدالله جمعة، وشقيق لاعب الأهلي، من أجل إقناع صالح جمعة بالإنتقال إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة ،خاصة مع التدعيمات القوية التي تقوم بها إدارة الفارس الأبيض لخطف لقب بطولة الدوري المصري من الأهلي في هذا الموسم.

يذكر أن صالح جمعة كان قد دخل في خلاف مع الجهاز الفني للنادي الأهلي، وذلك بسبب عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الأخيرة، وإصرار المدرب السويسري رينيه فايلر على الإعتماد على محمد مجدي قفشة في مركز صانع الألعاب منذ بداية الموسم.
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