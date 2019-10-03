بعد "تشيلسي ويونايتد".. مورينيو يقترب من قيادة فريق إنجليزي آخر
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:17 ص
Advertisements
محمد علي
Advertisements
Advertisements
قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد أصبح قريب للغاية من العودة من جديد إلى بطولة الدوري الإنجليزي، وإلى خوض تجربة تدريبية جديدة في البريميرليج في الفترة المقبلة .
وذكرت الصحف الإنجليزية، أن جوزيه مورينيو بات المرشح الأوفر حظًا بتدريب نادي توتنهام الإنجليزي، وهذا بعد إنتشار أنباء عن قرب إقالة المدرب الأرجنتيني مارويسو بوكتشينو، والذي خسر يوم الأمس أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 7-2 في واحدة من أكبر النتائج السلبية له مع توتنهام منذ أن تولى تدريب الفريق قبل 4 سنوات من الآن.
وقالت التقارير الإعلامية، أن جوزيه مورينيو مستعد لخوض تجربة جديدة في البريميرليج، ويرى أن توتنهام سيكون مكان مثالي بالنسبة له، خاصة في ظل عدم وجود ضغط جماهيري كبير عليه على عكس ما كان يحدث في مانشستر يونايتد وفي ريال مدريد تحديدًا، وهذا بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها جوزيه مورينيو في البريميرليج، حيث حصد لقب بطولة الدوري في ثلاث مناسبات من قبل كانت جميعها مع بلوز مدينة لندن، نادي تشيلسي.
الجدير بالذكر، أن بعض المصادر في الصحف الإنجليزية قد أكدت أن بوكتشينو يعيش آخر أيامه رفقة توتنهام في هذه الفترة، ومن المتوقع بأن يصدر قرار رحيله عن الفريق في أي وقت، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يحققها المدرب الأرجنتيني مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.
Advertisements
- جوزيه مورينيو يفرض شروطه على مانشستر يونايتد للتجديد لـ2021
- صحيفة إنجليزية: اليونايتد يفكر في زيدان ويستبعد بوتشيتينو
- كتب نهايته.. مورينيو يسير على خُطى مويس ويحقق أسوأ بداية لليونايتد في البريميرليج
- مورينيو يتلقي صدمة جديدة قبل مواجهة تشيلسي
- سولسكاير مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد
- مانشستر يونايتد يحدد مدربه الجديد
- صدق أو لا تصدق.. مورينيو يقترب من تدريب هذا الفريق
- أهم أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.. أياكس يهين البطل
- الكشف عن الفريق الذي سيدربه مورينيو
- مانشستر يونايتد يستقر على "خليفة سولشاير"
المزيد عن: مورينيو تشيلسي الدوري الانجليزيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر