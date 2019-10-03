بعد "تشيلسي ويونايتد".. مورينيو يقترب من قيادة فريق إنجليزي آخر

قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد أصبح قريب للغاية من العودة من جديد إلى بطولة الدوري الإنجليزي، وإلى خوض تجربة تدريبية جديدة في البريميرليج في الفترة المقبلة .







وذكرت الصحف الإنجليزية، أن جوزيه مورينيو بات المرشح الأوفر حظًا بتدريب نادي توتنهام الإنجليزي، وهذا بعد إنتشار أنباء عن قرب إقالة المدرب الأرجنتيني مارويسو بوكتشينو، والذي خسر يوم الأمس أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 7-2 في واحدة من أكبر النتائج السلبية له مع توتنهام منذ أن تولى تدريب الفريق قبل 4 سنوات من الآن.





وقالت التقارير الإعلامية، أن جوزيه مورينيو مستعد لخوض تجربة جديدة في البريميرليج، ويرى أن توتنهام سيكون مكان مثالي بالنسبة له، خاصة في ظل عدم وجود ضغط جماهيري كبير عليه على عكس ما كان يحدث في مانشستر يونايتد وفي ريال مدريد تحديدًا، وهذا بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها جوزيه مورينيو في البريميرليج، حيث حصد لقب بطولة الدوري في ثلاث مناسبات من قبل كانت جميعها مع بلوز مدينة لندن، نادي تشيلسي.