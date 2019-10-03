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بايرن ميونخ يقترب من شراء نجم برشلونة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
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بايرن ميونخ يقترب من شراء نجم برشلونة
برشلونة
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محمد علي
 
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قالت تقارير صحفية إلمانية في الساعات الماضية، أن نادي بايرن ميونخ قد قرر شراء لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، وذلك بعدما تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في الفترة الأخيرة، وقدم نفسه بصورة جيدة للغاية لجماهير الفريق البافاري منذ بداية هذا الموسم.


وقالت صحيفة سبورت الكتالونية في السياق ذاته، أن إدارة بايرن ميونخ لديها رغبة قوية في الحصول على توقيع اللاعب، فيليب كوتينيو، بصورة نهائية، حيث يلعب البرازيلي هناك في ميونخ على سبيل الإعارة قادمًا من نادي برشلونة، وبالفعل نجح اللاعب في إثبات قدراته وإمكانية الرائعة رفقة الفريق، وهو ما جعل النادي الألماني يريد شراء عقده من برشلونة.


أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بايرن ميونخ يستعد الآن لدخول في مفاوضات مع برشلونة من أجل الحصول على توقيع اللاعب بصورة رسمية في الفترة القادمة، خاصة في ظل وجود رغبة لدى اللاعب نفسه في الإستمرار مع بايرن ميونخ بعدما وجده نفسه بصورة كبيرة هناك في الدوري الإلماني.


ولكن إدارة برشلونة لا تريد التفريط في اللاعب بهذا الشكل، خاصة بعدما أثبت كوتينيو أنه لازال قادر على العطاء، وأن ظهوره بشكل غير جيد مع برشلونة كان بسبب عدم وجود الخطة التي تساعده على تقديم أفضل ما لديه للنادي الكتالوني.
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