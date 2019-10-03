4 مسلسلات تستعد للعرض في موسم الشتاء

مع حلول موسم الشتاء، تحدث إنتعاشة في الدراما المصرية، حيث تنتظر العديد من المسلسلات العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة، فالبعض من صناع الدراما يفضلون المُشاركة بأعمالهم خارج السباق الرمضاني، إعتقادًا منهم أن المسلسلات التي تشارك بالسباق لم تحظي بالمُشاهدات المتوقعة من قِبل الجمهور بالإضافة إلى تعرضها للظلم، بينما موسم الشتاء ينتظره الجمهور نظرًا لقلة الأعمال المُشاركة فيه مما لا يجعل المُشاهد مُشتت بين أعمال كثيرة، "الفجر الفني" يرصد لكم في التقرير التالي المسلسلات التي تستعد للعرض في موسم الشتاء.





"بلا دليل"

يستعد صناع مسلسل "بلا دليل" إلى العرض في منتصف شهر أكتوبر الحالي، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي غامض وهو مُصنف تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لإكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة.

يُذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة: خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.





حواديت الشانزليزيه

وهو واحدًا من المسلسلات التي تنتظر العرض خلال موسم الشتاء، حيث يتناول المسلسل فترة زمنية في حقبة الخمسينيات من منظور اجتماعي، والتركيز على شكل وجمال مصر في هذه الفترة، بشكل مختلف، ويضم قصصا منفصلة بالتوازي بجانب بعضها البعض والتعاملات بين الأشخاص في تلك الفترة، وتدور أحداث المسلسل في فترة خمسينيات القرن الماضي، وتبدأ بقتل إياد نصار، بالحلقات الأولى والتحقيق بين خمسة من أبطال المسلسل وهم داليا مصطفى وإنجي المقدم، ومي سليم، وأماني كمال، وكل منهم يمثل طبقة اجتماعية مختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء.

يُذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.





مملكة أبليس

من أبرز المسلسلات التي ستُعرض خلال موسم الشتاء، حيث تم تأجيل عرضه من السباق الرمضاني الماضي وذلك نظرًا لعدم إنتهاء التصوير، حيث تدور أحداثه حول في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة سكان حارة حدوقة فتحي إبليس سابقًا وذلك من خلال الكشف عن العلاقات فيما بينهم وتفاصيل حياتهم اليومية في ذلك الفترة.

يُذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة: رانيا يوسف، غادة عادل، أحمد داوود، إيمان العاصي، خالد أنور، أسماء جلال، كريم قاسم، صبري فواز، محمود الليثي، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.





الأنسة فرح

وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء، حيث يتكون من 4 أجزاء كل جزء 22 حلقة، حيث تدور أحداثه حول "فرح" التب تعمل كجرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية؛ مما جعل فارق السن بينهما صغير.