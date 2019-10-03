الأهلي يحذف تعليقه الصادم على التحكيم من صفحته الرسمية

قام النادي الأهلي بحذف تعليقه الصادم على التحكيم، الذي عقب أخطاء التحكيم حسبما وصفها أمام منافسه الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان الاهلي قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورتين لإخراج لاعب الإنتاج الحربي الكرة بيده من داخل منطقة الجزاء، والأخرى لتدخل مدافع الإنتاج القوي على رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، معلقًا عليها: "كأنها أصبحت عادة! .. الحكم يتغاضي عن ضربتي جزاء للنادي الأهلي".







