وزير التعليم العالي: "اللي بيجيبوا 98% في الثانوية العامة ليسوا الأفضل"



وأضاف "عبد الغفار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه لن يتم التغيير في التنسيق، ولكن سيتم وضع ضوابط أخرى وامتحانات قبول مختلفة حسب التخصص، مشيرا إلى أنه يتم دراسة هذه الأمور.



وتابع وزير التعليم العالي: "نكاد نجزم حاليا إن اللي بيجيبوا 98% في الثانوية العامة ليست أفضل العناصر الموجودة، بمعنى أن الدرجات ليست دليلا على التفوق"، والمجموع حتى الآن مجرد رقم، والسبب في ذلك أنه يتم امتحانهم بطريقة خاطئة وسبل التقييم والقياس ليست بالطرق العالمية.



وأشار إلى أن تطبيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يعرف بـ"الامتحان المعرفي الموحد"، كان له تأثير كبير، مشيرا إلى أن نظم الامتحان حاليا ليست كما يجب، وهناك اختلاف بين الدرجات التي ييحصل عليها الطالب وبين التقييم الحقيقي، وعلى سبيل المثال الطالب الحاصل على 98% في الثانوية العامة إذا تعرض لتقيييم حقيقي قد يحصل على 60% فقط، والدليل على ذلك أن كثيرا ممن يحملون درجات الـ99% يتعثرون عندما يلتحقون بالكليات المعروفة بـ"كليات القمة".

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مسألة "الدرجات" في التقييم شيء أساسي، ولكنها لا يجب أن تكون المعيار الوحيد، كما يحدث حاليا، لافتا إلى أن العالم كله يوجد به امتحانات قبول بالإضافة إلى الدرجات، مشيرا إلى أن هذا تم تطبيقه في الجامعات التكنولوجية.