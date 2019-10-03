رسالة سلام خلال احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بجامعة القناة (صور)

أقامت جامعة قناة السويس حفلها الموسيقي الكبير احتفالا بالذكرى الـ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في لحمة وطنية.





حيث استقبلهم الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة وبدأت فعاليات الحفل عرض فيلم بعنوان (اختيارك مصيرك) قدمت خلاله الجامعة رسالتها الرافضة للإرهاب بكل صوره، وعواقبه الوخيمة، في مقارنة بين الدمار الذي يخلفه الإرهاب، والعمار الناتج عن العمل والبناء.





وخلال الحفل تم استعراض أهم المشروعات القومية الكبرى من مدن جديدة، وأنفاق ومحاور وكباري وشبكة طرق ممتدة، كما تم عرض فيلم يوثق لجهود طلاب الجامعة فريق (شارك بفنك) في تجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتجميل المدينة الجامعية للطالبات، ومبنى الأنشطة الطلابية وأيضا جهود التطوير التى تم بذلها فى قرية الفردان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه.





وقام الفريق الفني بعرض لوحة فنية مجمعة تصور نصر أكتوبر وقدمها أعضاء الفريق على خشبة المسرح، حيث أقيم مرسم مفتوح للرسم الحر بعنوان( تحيا مصر ) ببهو قاعة المؤتمرات الكبرى على هامش الاحتفال وبدأت فقرات الحفل الموسيقي الغنائية بالفقرة الرئيسية لاوركسترا الجامعة والتى عزفت مقطوعات موسيقيه مست وجدان شعب مصر كما غنى الفنان محمد ثروت على أنغام فريق أوركسترا الحلم أغنيته الوطنية الشهيرة( بلدي يا بلدي )، ثم موسيقي الوطن الأكبر، وأوبريت الأرض الطيبة للمجموعة،وأغنية عظيمة يا مصر لمحمد عيد وأغنية أنا ابن مصر لزياد السيد ومحمد عيد، وميدلي موسيقي وطنية،و أغنية ماشربتش من نيلها.





وقاد الأوركسترا المكون من طلاب الجامعة الدكتور احمد عبد الوهاب عضو هيئة التدريس بالجامعة والدكتورة بسمه محمود وبمشاركة كل من الدكتورة نانسى محمود والدكتورة ابتهال عنب والجدير بالذكر ان الأوركسترا استحوذت على إعجاب الحضور وأيضا الفنان محمد ثروت الذى اثتى على عزفهم وأنغامهم حضر الاحتفال الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور عاطف ابو النور مشرف عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





والدكتور محمد شقيدف منسق قطاع التعليم والطلاب، المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والأمناء المساعدين.





ويشرف على فريق شارك بفنك الفنان رائد جلال مدير إدارة النشاط الفنى والدكتورة أمال عبد الفتاح المدرس بكلية التربية.



