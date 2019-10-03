"انا بعشقك يا مصر".. تركي آل الشيخ يهدي المصريين كليب جديد بصوت الهضبة

طرح المستشار تركي آل الشيخ كليب بعنوان انا بعشقك يا مصر حصريا على قناته الرسمية على اليوتيوب.





وأهدى المستشار تركي آل الشيخ هذا الكليب اللي شعب مصر العظيم حيث بدأ تتر الكليب بعنوان إهداء من المستشار تركي آل الشيخ اللي شعب مصر الحبيب.





وغنى الكليب، الفنان الكبير عمرو دياب وتبادل المعجبون التعليقات عليه: " منصورة يا مصر وحرة، مغطلتش يا عمرو واخرون تحية للمستشار تركي آل الشيخ.





ويستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة في الأردن غدا 4 أكتوبر الجاري.





ويقدم دياب، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه أبرزهم جميع أغانيه الجديدة التي تم طرحها خلال الفترة القليلة الماضية.





ولايزال الهضبة عمرو دياب، يحقق نجاحات ضخمة بأغنيته "تحيرك" التي طرحها خلال الأيام الماضية.





حيث تصدرت أغنية "تحيرك" للفنان عمرو دياب، خمس قوائم في تطبيق "أنغامي" وهم القائمة اليومية العربية والأغنية العربية الأكثر إستماعاّ في مصر و، الأكثر تحميلًا على التطبيق،والاكثر تشغيلًا على التطبيق.





وتخطت أغنية "تحيرك" للهضبة عمرو دياب، المليون مشاهدة في وقت قياسي، حيث طرح الهضبة الأغنية في 25 سبتمبر الجاري.





ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور فور طرحها، وعلق الكثير من محبي الهضبة بتعليقات إيجابية.

وتقول كلمات الأغنية

تحيرك... تغيرك

تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني

منورة... وسكرة

توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني

دي بالنسبالي، جنة اتفتح بابها

نعمة القدر جابها

ورزقني اسبابها

قريبة... وطيبة

يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها

دي فرحتي، وصاحبتي

معنديش حيلة من غيرها وماليش خير الا فيها

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات من ألبومه الجديد بشكل "سينجل"، وهم "بحبه، أنا غير، يوم تلات، تحيرك، متغير".

أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.

وأغنية "أنا غير" فهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وقد حققت نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.

وأغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وأثارت يوم تلات ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أن كلماتها كانت مختلفة تمامًا عما يقدمه الهضبة.

وانقسمت الآراء منذ طرحها بين صفوف جمهوره، مابين مؤيد ومعارض.

فمنهم من أبدى إعجابه الشديد بهذا التجديد الذي قدمه عمرو دياب لأول مرة في أغانيه، مبررين ذلك بأن التجديد والتنويع مطلوب.

فيما رأت فئة أخرى، أن العمل لايليق بتاريخ الهضبة.

وتقول كلماتها " يوم تلات تلت بنات ندهوني، عالبساط بصات ياناس عجبوني".