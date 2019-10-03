خالد عبد الغفار يكشف عن استراتيجية مصر للنهوض بالتعليم (فيديو)

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم ملف كبير، وإن التعليم العالي مبني على التعليم الأساسي، مؤكدًا أنه لا تطوير في التعليم العالي بدون تطوير التعليم الأساسي.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أن استراتيجية الدولة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بالاهتمام بالتعليم والصحة وبناء الإنسان، مؤكدًا أنها استراتيجية متكاملة بشكل كبير، مشددًا على ضرورة وجود تنسيق بيت الجهات المعنية في هذه المجالات.



وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "هدفنا هو بناء الإنسان الذي يعيش في المجتمع المصري الذي يعمل في خطط التنمية، بحيث يتواكب مع العصر ومع متطلبات سوق العمل واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا التي تتطور يومًا بعد يوم".



وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الدولة مبنية على استراتيجية مصر 2020، ومبنية إتاحة التعليم بشكل جيد في كل محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في هذا الملف.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إضافة ثلاث جامعات جديدة بمرسى مطروح، والوادي الجديد، والأقصر ضمن خطة الإتاحة.



ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن عدد الجامعات لا تستوعب عدد الزيادة، موضحًا أن عدد الجامعات الحكومية تغطي نسبة 50% وفقًا للمعدلات العالمية، متابعًا: "أعيننا دائمًا على المستقبل، ومن المتوقع بحلول عام 2030 زيادة أعداد الطلاب إلى 4.2 مليون".

