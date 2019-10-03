دكرنس يعلن القائمة النهائية للفريق الأول

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أعلن نادى دكرنس عن قائمة الفريق الأول التى ستشارك بالموسم المقبل بالقسم الثانى بعدما نجح الفريق فى الصعود بالموسم الماضى.



وضمت قائمة الفريق ٢٨ لاعبا من بينهم ٢٤ لاعبا جديدا تم التعاقد معهم خلال فترة القيد بينما تم الإبقاء على ٤ لاعبين فقط من قوام الفريق بالموسم الماضى.



وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالى: محمد العربى ، وأحمد فاروق، وعمر إبراهيم، ومحمد رجب، ومحمد حمودة، وبكر أحمد، وعمار محسن، وأحمد مخلوف، وأحمد الشحات، وعماد حلمى، والسيد محسن، وعبدالحليم أدهم، ومحمد ظريف، وعادل فكرى، وأحمد العربى، ومحمد عبدالمنعم، وشمس محارب، وشام أحمد، ومحمد فوزى، وحميده على، وحسين الحسينى، وإسلام رأفت، وأمير حجازى، وإبراهيم سليمان، ومحمد السادات، ومحمد أبوسريع، وعمر فاروق، وصامويل أوسو.



ويتولى قيادة دكرنس فنيا هذا الموسم أيمن الجمل ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما و أحمد الجمل مدربا و محمد عبدربه حراس مرمى و إبراهيم الوزير إداريا.



وكان دكرنس قد عاد مجددا للظهور بالقسم الثانى بعد غياب موسمين بعدما نجح مصطفى مرعى فى قيادة الفريق فنيا للصعود مجددا للقسم الثانى بعدما إجتاز دورة الترقى وتأهل برفقة بيلا قبل أن يرحل عن قيادة الفريق مع نهاية الموسم السابق.



وكان دكرنس قد أنهى أمس معسكره الإعدادى والذى إستمر قرابة ٢٢ يوما على مرحلتين بمدينة الإسماعيلية حيث خاض الفريق حتى نهاية المعسكر ١٤ مباراة منذ بداية فترة الإعداد والتى إنطلقت يوليو الماضى.



حقق الفريق خلال ودياته الفوز فى خمس مباريات بينما تعادل فى ستة مباريات وتعرض للهزيمة فى ثلاث مباريات.



ويفتتح الفريق مبارياته بالقسم الثانى يوم ٢٢ أكتوبر الجارى حيث يلاقى الأوليمبى بملعب عزالدين يعقوب بنادى الأوليمبى بالإسكندرية.