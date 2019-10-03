خشبه يعلق على منح صلاح شارة المنتخب وقرعة المنتخب الأوليمبي
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
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ريهام عبد المحسن
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صرح هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن مهمة المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا صعبة ولكنهم قادرين على التأهل لأولمبياد طوكيو كما أشاد بمنح محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر شارة القيادة وشدد على ضرورة دعم قرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب.
وقال خشبة في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"كنت أتمنى خوض تجربة التدريب ولكن المجال الإداري أخذني ومهمة المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا صعبة ولكنهم قادرين على التأهل لأولمبياد طوكيو".
وأضاف:"تواجد محمد بركات في الجهاز الفني للمنتخب باسمه وهيبته سيساعد حسام البدري في مهمته الجديدة".
وتابع:"هناك تناغم وتواصل رائع بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب وستعوض خيبتنا في أمم أفريقيا التي كانت ناجحة على المستوى التنظيمي".
وأردف قائلا:"صلاح من اللاعبين الكبار ومن اللاعبين المحبوبين في المنتخب ومنحه شارة المنتخب لن يقف عائق في طريقه".
واختتم خشبه تصريحاته قائلاً:"وجود صلاح هو جزء من الكل ويجب احترام وجهة نظر المدير الفني".
وقال خشبة في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"كنت أتمنى خوض تجربة التدريب ولكن المجال الإداري أخذني ومهمة المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا صعبة ولكنهم قادرين على التأهل لأولمبياد طوكيو".
وأضاف:"تواجد محمد بركات في الجهاز الفني للمنتخب باسمه وهيبته سيساعد حسام البدري في مهمته الجديدة".
وتابع:"هناك تناغم وتواصل رائع بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب وستعوض خيبتنا في أمم أفريقيا التي كانت ناجحة على المستوى التنظيمي".
وأردف قائلا:"صلاح من اللاعبين الكبار ومن اللاعبين المحبوبين في المنتخب ومنحه شارة المنتخب لن يقف عائق في طريقه".
واختتم خشبه تصريحاته قائلاً:"وجود صلاح هو جزء من الكل ويجب احترام وجهة نظر المدير الفني".
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