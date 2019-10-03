رياض: نحتاج لدعم الجمهور في أمم أفريقيا

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صرح وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي بأن المجموعة التي وقعت فيها مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا صعبة للغاية وأكد أنهم يحتاجون دعم الجمهور بشكل كبير في البطولة.

وقال رياض في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"المجموعة صعبة للغاية ولكننا نستطيع التأهل للأولمبياد وأثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين".

واختتم رياض تصريحاته قائلاً :"نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ويوجد منهم محترفين ولديهم إمكانيات جيدة وقادرين على التتويج بالبطولة التي نحتاج فيها لدعم الجمهور بشكل كبير".