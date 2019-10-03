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بركات يحذر المنتخب الأوليمبي من خطورة مالي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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بركات يحذر المنتخب الأوليمبي من خطورة مالي
بركات
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ريهام عبد المحسن
 
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شدد محمد بركات المدير الإداري للمنتخب الوطني على أن مالي من أقوى المتخبات التي سيواجهها المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"الفرق جميعها صعبة والجميع يعلم مدى صعوبتها ومالي هي أقوى منتخب فريق في المنتخب ونمتلك منتخب ليس قادر فقط على التأهل للدور الثاني ولكنه قادر على التتويج باللقب خصوصاً أن البطولة على أرضنا ووسط جمهورنا".

واختتم بركات تصريحاته قائلاً :"احسد طارق شوقي على مجموعة اللاعبين التي يمتلكها في المنتخب الأوليمبي وجميعهم من اللاعبين المتميزين".
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