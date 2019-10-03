وكيل حقوق القاهرة: أدعو لتحقيق نظام التقاضي عن بعد

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دعا الدكتور أسامة عبيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة إلى الأخذ بنظام التقاضي عن بعد؛ توفيرًا للوقت والنفقات وتحقيقا لقيمة العدالة الناجزة، كما دعا إلى ميكنة نظام التقاضي من حيث صحف الدعاوي، ومحاضر الجلسات ومنظومة الإعلانات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيقلص النفقات فضلًا عن محاربته للفساد.



وأضاف عبيد من خلال برنامج الافوكاتو للدكتور ايمن عطا الله المذاع عبر قناه القاهرة والناس 2، مساء الأربعاء أن إدخال التكنولوجيا في منظومة العدالة تجعل المنظومة أكثر تحضًرا مثل الأنظمة القضائية الحديثة، مشيرا إلى أن لابد أن تكون وظيفة محكمة النقض مقترنة بنظام التقاضي على درجتين في الجنايات؛ حتى يتم تقليل عدد الطعون التي تذهب إلى المحكمة.



كما دعاد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة أيضا إلى تنظيم المسئولية المهنية للمحامي والأخذ بنظام التأمين ضد أخطاء المهنة، موضحا أن المحامي مثل أى مهنة ممكن أن يصيب ويخطئ؛ ولابد أن بتحمل هذا الخطأ شركات التأمين.



وتابع وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة: "نطالب بإلغاء الاحكام الغيابية وتقنين موضوع الحضور أمام المحكمة".

