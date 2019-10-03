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عاجل.. الإعلان عن فرض حظر التجول فى بغداد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
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عاجل.. الإعلان عن فرض حظر التجول فى بغداد
أرشيفية
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قرر رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، فرض حظر التجول فى بغداد ابتداء من فجر الخميس حتى إشعار آخر.

وفقا لما أفادت به فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها. 

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

ولم يتسن الوصول إلى خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة افتراضية خاصة، وهي تخفي فعليا موقع الجهاز المستخدم.

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