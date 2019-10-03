تير شتيجين يُعيد الجدل حول حراسة مرمى المنتخب الألماني
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:35 ص
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عمر عبدالعزيز
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علق النجم الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجين، حارس مرمى فريق برشلونة على حراسة مرمى المنتخب الالماني، التي يستحوذ عليها زمليه بالمنتخب، العملاق مانويل نوير، لاعب بايرن ميونيخ الألماني.
وقال تير شتيجين في تصريحات صحفية بعد الفوز على إنتر ميلان بدوري الأبطال 2-1: "انا أخذ الامور بـ سهولة ، ولا أفكر في هذا الشيء اركز على ما يجب عليّ تحسينه ، واذا لعبت مع المنتخب فـ سوف ابذل كل ما املك".
وأضاف: "ميسي ؟ نحن سعداء دائمًا بأنه في الملعب ويقدم أفضل ما لديه من التمريرات ، والمساعدة ، والأهداف ... نحن سعداء لأنه يلعب لمدة 90 دقيقة ،لم يصب بأذى ، ونأمل ألا يحدث ذلك مجددًا".
وواصل: "عدم استقبال الاهداف ؟ أنا اقدم كل ما مافي وسعي".
وتابع: "لقد عانينا في الشوط الأول لكننا حاولنا وحاربنا حتى النهاية".
وأختتم تير شتيجن تصريحاته قائلاً: "الادارة والفريق ؟ يجب أن نكون متحدين معاً جميعاً"
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