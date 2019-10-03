نجوم الإخوان في المستشفى وفضيحة "أبو تورتة".. أبرز أخبار التوك شو ليوم الأربعاء
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الإفتاء": تفتيش الرجل في هاتف زوجته والعكس حرام شرعا
وأكد الورداني، خلال البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء للرد على استفسارات المتابعين، اليوم، أن هذا الأمر حرام شرعًا، والشرع الشريف منع من التجسس والتحسس، ولكن علينا البحث في الأسباب التي تدفع الزوجين للإقدام على ذلك، وهو التشكك الذي يشبه سرطان الحياة الزوجية.
وقالت دار الإفتاء: إن مصر تخوض الآن العديد من المعارك في جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب، وهناك معركة التنمية التي تبنى مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية التي تدرك التحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.
"حيوانات مصر".. هكذا وصفت عناصر الجماعة الإرهابية أهالي العشوائيات في تسريب صوتي (فيديو)
ومن جانبها قالت الإعلامية جيهان لبيب، إنها تواصلت مع أهل مصطفى، ولكنه رفض التواصل معهم هو وأسرته.
وأضاف "راضي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجول في معظم أنحاء المعرض، واستمع لمطالب العارضين التي تمثلت بدعم المعرض، وقام الرئيس بتوجيه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم المعرض، ودراسة إقامته بشكل دوري كل عام، وإعداد جولات خارجية للمعرض، بالتنسيق مع السفارات ووزارة الخارجية.
كيف تكتشف الفيديو المفبرك؟.. خبير أمن المعلومات يجيب
كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، عن طرق صناعة قائمة الأكثر تداول الوهمية وشراء الإعجابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه يتم استخدام الحسابات الوهمية.
أحمد موسى: "زوبع وناصر" في المستشفى بعد فشل دعوات الإخوان للتظاهر (فيديو)
وأضاف "موسى" أن محاولات شحن المصريين ضد بلادهم بدأت باستخدام الخائن الهارب في إسبانيا محمد على، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول إرباك الشرطة والمصريين، معلقا: "لما فشلت دعواتهم الأولى أصبحوا في المستشفيات زي حمزة زوبع ومحمد ناصر تعبانين".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الإفتاء": تفتيش الرجل في هاتف زوجته والعكس حرام شرعا
وأكد الورداني، خلال البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء للرد على استفسارات المتابعين، اليوم، أن هذا الأمر حرام شرعًا، والشرع الشريف منع من التجسس والتحسس، ولكن علينا البحث في الأسباب التي تدفع الزوجين للإقدام على ذلك، وهو التشكك الذي يشبه سرطان الحياة الزوجية.
وقالت دار الإفتاء: إن مصر تخوض الآن العديد من المعارك في جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب، وهناك معركة التنمية التي تبنى مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية التي تدرك التحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.
"حيوانات مصر".. هكذا وصفت عناصر الجماعة الإرهابية أهالي العشوائيات في تسريب صوتي (فيديو)
في حين رد أحد عناصر الجماعة: "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز، ولا نسميها فوكس الدويقة"، مستكملًا: "يا راجل الراجل فتح 10 آلاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهاردة أهو، بشقق كاملة"، مضيفًا: "بتوع الدويقة وبتوع أسطبل عنترة وعزبة عنتر وعزبة حمارة راحوا الشقق كاملة من كل شيء، سكنها 10 آلاف حيوان من حيوانات مصر".
بعد فضيحته على السوشيال ميديا.. مصطفى أبوتورتة يرفض الرد (فيديو)
بعد فضيحته على السوشيال ميديا.. مصطفى أبوتورتة يرفض الرد (فيديو)
ومن جانبها قالت الإعلامية جيهان لبيب، إنها تواصلت مع أهل مصطفى، ولكنه رفض التواصل معهم هو وأسرته.
وأضاف "راضي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجول في معظم أنحاء المعرض، واستمع لمطالب العارضين التي تمثلت بدعم المعرض، وقام الرئيس بتوجيه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لدعم المعرض، ودراسة إقامته بشكل دوري كل عام، وإعداد جولات خارجية للمعرض، بالتنسيق مع السفارات ووزارة الخارجية.
كيف تكتشف الفيديو المفبرك؟.. خبير أمن المعلومات يجيب
كشف الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، عن طرق صناعة قائمة الأكثر تداول الوهمية وشراء الإعجابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه يتم استخدام الحسابات الوهمية.
أحمد موسى: "زوبع وناصر" في المستشفى بعد فشل دعوات الإخوان للتظاهر (فيديو)
وأضاف "موسى" أن محاولات شحن المصريين ضد بلادهم بدأت باستخدام الخائن الهارب في إسبانيا محمد على، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تحاول إرباك الشرطة والمصريين، معلقا: "لما فشلت دعواتهم الأولى أصبحوا في المستشفيات زي حمزة زوبع ومحمد ناصر تعبانين".
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