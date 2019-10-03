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دي ليخت: بداياتي السيئة مع يوفنتوس هي سر تألقي الآن

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
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دي ليخت: بداياتي السيئة مع يوفنتوس هي سر تألقي الآن
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه تأقلم كثيرًا مع أسلوب الفريق الإيطالي العملاق، وصار جاهزا لتأدية دوره كما يجب كلاعب في صفوف البيانكونيري، خاصة وأنه قد تعلم من أخطائه الأولى.

ومن الجدير بالذكر انه قد حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز على ضيفه باير ليفركون الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب إليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الهولندي دي ليخت في تصريحات صحفية: "أعتاد على أسلوب زملائي. الفوز على باير ليفركوزن كان جيدا. الآن تسير الأمور بشكل جيد. كنت القائد في أياكس لكن هنا كان علي إيجاد مكاني. أشعر أني وجدته وأنا سعيد بذلك".

وأشار دي ليخت بقوله: "إيطاليا معروفة بالفرق الدفاعية، لكن هذا يتغير، فقط انظر كيف يدافعون من بقعة متقدمة في الملعب. لدينا مدرب جديد ولست الوحيد الذي يحتاج للتأقلم. لسوء الحظ بدأت بشكل سيء لكن الأمر يتعلق بالتطور يوميا وفي كل مباراة".

واختتم اللاعب تصريحاته بقوله: "تسير الأمور بشكل طيب. لوددت خوض مباراة دون ارتكاب أخطاء، لكن هذا مستحيل. ربما كان جيدا بالنسبة لي أن ألعب بهذا الشكل. تطورت بشكل أسرع".

وحقق البيانكونيري أول انتصار له بالمسابقة الأوروبية الأعظم، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع أتلتيكو مدريد في صدارة المجموعة الرابعة، بينما ظل ليفركوزن بدون نقاط.
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