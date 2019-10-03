محسن جورج: التأمين الصحي الشامل سيُحدث نقلة نوعية في العالم

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قال الدكتور محسن جورج، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر في 2018 عبارة عن نقلة نوعية في أنظمة التأمين الصحي في العالم، خاصة أن هذا التأمين سيشمل 100 مليون مواطن.



وتابع "جورج"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن التأمين الحالي يغطي 58% من المواطنين، ويواجه العديد من التحديات الضخمة جدًا، أما قانون التأمين الجديد فيشمل كافة المواطنين، وتقوم الدولة بدفع الاشتراك نيابة عن غير القادرين، لكن تعريف الغير قادرين أمر صعب خاصة في الدول متوسطة الدخل مثل مصر.



وأشار إلى أن هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء لتعريف الفئات الغير قادرة كالآتي: جميع المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفئة الثانية المتعطلين عن العمل، ويتم تحديدهم من خلال إعداد بحث اجتماعي، وفاقد الرعاية الاجتماعي المقيمين في المؤسسات الاجتماعية الصحية والنفسية، وذوي الإعاقة الذي ليس لديهم القدرة على الكسب، وقاطني المناطق الجغرافية التي يحدث فيها كوارث، وفي حال كون الدخل لا يكفي الاحتياجات الأساسية للأسرة.



ولفت إلى أن كافة هذه الفئات معفية من الاشتراكات، ويحق لها صرف الأدوية وإعداد العمليات الجراحية، وإذا كان مريض سرطان والأدوية تكلفتها تقدر بمليون جنيه سيحصل عليها بالمجان، مشيرًا إلى أن الدراسات تؤكد بأن ربع أو ثلث المواطنين سيكونوا غير قادرين، وستتحمل الدولة تكلفة علاجهم.

