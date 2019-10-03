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فينجر يعلق على عرض ميلان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
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فينجر يعلق على عرض ميلان
فينجر
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ريهام عبد المحسن
 
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علق الفرنسي آرسين فينجر المير الفني السابق لآرسنال على موقفه من العودة إلى عالم التدريب بعد أن ربطته الكثير من التقارير باقترابه من قيادة ميلان في الموسم الحالي خلفًا لماركو جيامباولو.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "أنا جاهز الآن للعودة إلى التدريب. عقب رحيلي عن آرسنال، تلقيت العديد من العروض وأنا أفكر في بعضها. أعتقد أنكم ستجدوني على مقاعد البدلاء مرة أخرى لكنني لا أعرف متى حتى أكون صادقًا".

وأضاف : "حصلت على استراحة، كنت مترددًا في البقاء بعيدًا عن العمل لفترة طويلة لكن لا يمكنني التفكير في أنني لن أعود أبدًا للملاعب".

واختتم فينجر تصريحاته قائلاً: "ربما قد أختار دورًا مختلفًا قليلًا عن الماضي لكن ما أريده بالتأكيد هو مشاركة أكبر قدر ممكن مما تعلمته".

وكان المدرب الفرنسي فجر مفاجآة مؤخرًا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تداول أنباء في الصيف الماضي عن اقتراب رحيله عن برشلونة.

وكشف فينجر عن اقتراب آرسنال في 2003 من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.

وكان المدفعجية تعاقدوا مع سيسك فابريجاس من العاصمة الكاتالونية في العام نفسه وشعر فينجر بالأسف لعدم الاستمرار في إبرام صفقة لتوقيع ميسي أيضًا.
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