مجلس الوزراء: لدينا قطاع مصرفي واعد





وأضاف أن المعرض هذا العام، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض، مؤكدًا دعم الحكومة لهذه المشروعات التى توفر الآلاف من فرص العمل، والعمل على توفير منافذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها.



أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد دولة في العالم ممكن أن تنمو وتزدهر بدون الجهاز المصرفي.وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن قانون البنك المركزي سيمارس أكبر قدر من الحوكمة والشفافية.ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في السنوات السابقة وصلت إلى 45%، والآن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى أقل من 5%، متابعًا: "لدينا قطاع مصرفي واعد".ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية وافقت على عدد من مشروعات قوانين خلال اجتماعها الأسبوعي، أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.وكان قد شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات أبرزها الموافقة على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وإجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبيًا.الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشاد، في مستهل الاجتماع، بمعرض "تراثنا" الذي تم افتتاحه اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المعرض يعدُ الأكبر محليًا في عرض وتسويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية.