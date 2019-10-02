ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من ميسي بعد الفوز على إنتر ميلان بدوري الأبطال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:59 م
Advertisements
أول تعليق من ميسي بعد الفوز على إنتر ميلان بدوري الأبطال
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أوضح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل، قائد فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه بدأ الشوط الثاني في استعادة الكرة وإدارة المباراة بشكل أفضل، وكان من المهم الفوز اليوم لأن الصورة كانت معقدة.

وقال ليو ميسي خلال تصريحات عقب انتهاء المباراة بالفوز 2-1 على إنتر ميلان: "بعد التعادل في دورتموند، كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث".

وأضاف: "أنا سعيد لأنني لعبت 90 دقيقة، لمعرفة ما اذا كان يمكن أن تأخذ وتيرة اللعب، في النهاية كنت متعب بشكل كبير، لكنني سعيد".

وواصل: "أرتورو يمنحك الكثير، إنه لاعب عندما يدخل ميدان عدواني وقوي في استرجاع الكرات  من المهم أن يكون لديك دقائق وأنك تشعر بالأهمية، لأنه مهم للمجموعة".

وتابع: "فيدال لاعب مهم بالنسبة لنا وهو قوي في استعادة الكرات ومن المهم ان يشعر بالاهمية اليوم".

وأكمل اللاعب بقوله: "نحن بخير ومن المهم هو التحدث عن فوز الأبطال اليوم".

واستطرد: "لا مشكلة معه، نحن نتخلى عن الأمر شيئًا فشيئًا، لقد قلت بالفعل إن هناك جوًا جيدًا في غرفة الملابس".

وأكد ميسي: "العلاقة جيدة في غرفة تبديل الملابس مع الجميع".

وأردف: "إنه ليس نقدًا، لكن عندما تسافر، لا تتدرب جيدًا، لكن من المفهوم أنه يتعين على النادي القيام بهذه الفرضية".

واختتم: "ليس انتقاداً لكن عندما تسافر كثيراً لا تتمرن جيداً .. لكن نتفهم قرار النادي في الجولة التحضيرية".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي دوري ابطال اوروبا ميسي دوري ابطال اوروبا تصريحات ميسي برشلونة اخبار برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status