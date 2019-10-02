أول تعليق من ميسي بعد الفوز على إنتر ميلان بدوري الأبطال

أوضح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل، قائد فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه بدأ الشوط الثاني في استعادة الكرة وإدارة المباراة بشكل أفضل، وكان من المهم الفوز اليوم لأن الصورة كانت معقدة.





وقال ليو ميسي خلال تصريحات عقب انتهاء المباراة بالفوز 2-1 على إنتر ميلان: "بعد التعادل في دورتموند، كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث".





وأضاف: "أنا سعيد لأنني لعبت 90 دقيقة، لمعرفة ما اذا كان يمكن أن تأخذ وتيرة اللعب، في النهاية كنت متعب بشكل كبير، لكنني سعيد".





وواصل: "أرتورو يمنحك الكثير، إنه لاعب عندما يدخل ميدان عدواني وقوي في استرجاع الكرات من المهم أن يكون لديك دقائق وأنك تشعر بالأهمية، لأنه مهم للمجموعة".





وتابع: "فيدال لاعب مهم بالنسبة لنا وهو قوي في استعادة الكرات ومن المهم ان يشعر بالاهمية اليوم".





وأكمل اللاعب بقوله: "نحن بخير ومن المهم هو التحدث عن فوز الأبطال اليوم".





واستطرد: "لا مشكلة معه، نحن نتخلى عن الأمر شيئًا فشيئًا، لقد قلت بالفعل إن هناك جوًا جيدًا في غرفة الملابس".





وأكد ميسي: "العلاقة جيدة في غرفة تبديل الملابس مع الجميع".





وأردف: "إنه ليس نقدًا، لكن عندما تسافر، لا تتدرب جيدًا، لكن من المفهوم أنه يتعين على النادي القيام بهذه الفرضية".



