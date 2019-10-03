تعرف على رد سيد عبدالحفيظ عن إحتمالية وقوع الزمالك مع الأهلي في دوري المجموعات
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
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ريهام عبد المحسن
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أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أمله في وقوع الزمالك معهم في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنه فأل حسن.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"صالح جمعه تعرض لعقوبة وسيعود للتشكيلة الأساسية والمشاركة مع الفريق طبقا لوجهة نظر فايلر".
وأضاف :"أتمنى وقوع الزمالك معنا في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنه فأل حسن علينا والزمالك منافسنا المحلي أما على المستوى الأفريقي فهناك أكثر من نادي".
وتابع :"صن دوازنز من أبرز منافسينا على المستوى الأفريقي ولا نخشى مواجهتهم".
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"في فترة التوقف الدولية سيعود لنا كلا من سعد سمير ومحمد محمود المصابين وسيشاركون معنا".
وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"صالح جمعه تعرض لعقوبة وسيعود للتشكيلة الأساسية والمشاركة مع الفريق طبقا لوجهة نظر فايلر".
وأضاف :"أتمنى وقوع الزمالك معنا في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنه فأل حسن علينا والزمالك منافسنا المحلي أما على المستوى الأفريقي فهناك أكثر من نادي".
وتابع :"صن دوازنز من أبرز منافسينا على المستوى الأفريقي ولا نخشى مواجهتهم".
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"في فترة التوقف الدولية سيعود لنا كلا من سعد سمير ومحمد محمود المصابين وسيشاركون معنا".
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