ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على رد سيد عبدالحفيظ عن إحتمالية وقوع الزمالك مع الأهلي في دوري المجموعات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
Advertisements
تعرف على رد سيد عبدالحفيظ عن إحتمالية وقوع الزمالك مع الأهلي في دوري المجموعات
عبدالحفيظ
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أمله في وقوع الزمالك معهم في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنه فأل حسن. 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"صالح جمعه تعرض لعقوبة وسيعود للتشكيلة الأساسية والمشاركة مع الفريق طبقا لوجهة نظر فايلر". 

وأضاف :"أتمنى وقوع الزمالك معنا في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنه فأل حسن علينا والزمالك منافسنا المحلي أما على المستوى الأفريقي فهناك أكثر من نادي".

وتابع :"صن دوازنز من أبرز منافسينا على المستوى الأفريقي ولا نخشى مواجهتهم".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"في فترة التوقف الدولية سيعود لنا كلا من سعد سمير ومحمد محمود المصابين وسيشاركون معنا".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: دوري ابطال افريقيا الزمالك الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
-
x
15:00
-
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status