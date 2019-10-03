اسعار الدولار اليوم الخميس 3/10/2019.. وتحرك فى سعر العملة الأمريكية بالبنوك الخاصة
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البنك
|
اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16.2295
|
16.3626
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اسعار الدولار في
بنك مصر
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16.23
|
16.33
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اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
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16.24
|
16.34
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.24
|
16.34
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اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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١٦٫26
|
16.36
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.24
|
16.34
اسعار الدولار عالميًا:
واصلت اسعار الدولار التراجع خلال تعاملات أمس الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية بعد ارتفعت في وقت مبكر من التعاملات وسط محاولة تعويض الخسائر التي تكبدها بالأمس بسبب بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة.
وتراجع اسعار الدولار جائت بعدما كشفت بيانات أمريكية اليوم أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف وظائف بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي وسط ترقب الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري في نهاية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، تعرضت "وول ستريت" للخسائر قوية خلال تعاملات ثاني جلسات الربع الأخير من العام الحالي ليفقد "داو جونز" نحو 500 نقطة من قيمته.
وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب بيانات التصنيع السلبية، وقال: "كما توقعت، الفيدرالي ورئيسه جيروم باول سمحوا للدولار بالارتفاع القوي أمام العملات الأخرى، مما يؤثر سلباً على المصنعين الأمريكيين".
وبحلول الساعة 6:28 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0960 دولار، كما انخفض أمام الين بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 107.16 ين.
في حين استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني لتسجل العملة البريطانية 1.2303 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9973 فرنك.
وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 98.990، وذلك بعد أن كان وصل إلى 99.415 في وقت سابق من التعاملات قرب أعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.
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