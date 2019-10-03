كونتي يُهاجم حكم مباراة برشلونة

انتقد كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان، حكم مباراة فريقه ضد برشلونة، التي اقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.





وقال "كونتي" في تصريحات عقب المباراة: "رأيت بعض المواقف من الحكم عالجها بطريقة خاطئة، حذرني لأنني طالبته بالاحترام المتبادل، وهذا مكتوب على القمصان في دوري الأبطال وعلى قميص الحكم ايضا، سبب غضبي الشديد أننا نتحدث عن حكم كبير، أنا أتحدث عن شعوري، ولكن في الواقع كان علينا أن نقتل المباراة في الشوط الأول".





وأضاف: " كان لدينا ركلة جزاء لم تحتسب في لعبة مشكوك فيها للغاية، ومن ثم في اللعبة التي بعدها سجل البارسا هدف، ومن هنا قمنا بتقليل الايقاع اكثر من اللازم".





وتابع تصريحاته: " من الصعب عليّ أن أتقبل هذه الهزيمة، هذا حالي دائما، لدي قناعة بأنني ألعب ضد فريق كبير، مفضل في دوري أبطال أوروبا، وأننا ألحقنا به الأذى هذا الفريق، ولكن النتيحة ليست التي نستحقها".





وأكمل تصريحاته: " يجب أن نفهم قوة البارسا، والتعب ... إنه مذاق سيئ (الهزيمة) لما فعلناه اليوم، كنا نستحق اكثر بكثير من البارسا".





وأتم تصريحاته: لا أعتقد أن النتيجة كانت صحيحة، الآن نحن يجب ان نضمد الجراح ونفكر في اليوفي، أنا أعاني من الهزيمة، ولهذا السبب يصعب علي التحدث بإيجابية، لعبنا مباراة جيدة، وخسرنا النقاط الثلاث، لكننا مستمرون في التحسن لنصبح أقوى".



