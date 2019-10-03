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الفقي: الجيش المصري هو الوحيد في المنطقة القادر على المواجهة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
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الفقي: الجيش المصري هو الوحيد في المنطقة القادر على المواجهة
مصطفى الفقي
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر حققت انتصارًا سياسيًا رغم العدوان الثلاثي عليها في عام 1956.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش المصري من أصلب وأقوى الجيوش في الحرب.

وأكد المحلل السياسي، أن انتصار مصر في حرب 1973 رد الاعتبار للشعب المصري، مشددًا على أن المواطن المصري لن يترك ثأره.

ولفت رئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع خائف بطبعه، مضيفًا أن انتصار مصر في حرب 1973 أكد عنده ذلك.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الجيش المصري هو الوحيد في المنطقة القادر على المواجهة وتكبيد إسرائيل خسائر فادحة.

وذكر الدكتور مصطفى الفقي، أن فيلم "الممر" علم الأجيال الجديدة حقيقة الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة في حرب الاستنزاف، لافتًا إلى أن إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة حريصة على توثيق البطولات التاريخية وعرضها للأجيال الحالية والقادمة.

وعلق المحلل السياسي، على الدعوات التخريبية الحالية، قائلًا: "المواطن المصري يلعب في السليم، ولا يقبل الوجود في مساحة قد تضره"، مؤكدًا أن العلاقة بين الجيش والشعب لها خصوصة، ولا أحد يستطيع الوقيعة بينهما، لافتًا إلى أنه يتصور أن يواجه المسئولون الفترة المقبلة مشكلات مختلفة بصورة أكبر من الفترات الماضية.
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