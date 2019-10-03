اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره

اسعار الذهب اليوم

تعافت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 3-10-2019 ، ليرتفع بنحو 15 جنيه للجرام، بعد سلسلة من التراجعات لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.22 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 689.76 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 788.28 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,518 جنيه.

اسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مع تراجع اسعار الدولار والتخوف من الركود الاقتصادي والتراجع الحاد في أسواق المال، ليصعد سعر الذهب نحو 19 دولار.

وكشفت بيانات صادرة عن إن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات البالغة 140 ألف كما أن أرقام أغسطس تم تعديلها بالخفض.





كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من خسائر الأسهم الأمريكية حيث فقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة خلال التعاملات.





وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 18.90 دولار للأوقية عند 1507.90 دولار للأوقية، بعد أن شهد خسائر بنحو 8 دولارات في وقت مبكر من الجلسة.





وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفربحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بمكاسب 1.7 بالمائة أو ما يوازي 25 دولار ليصل إلى 1504.16 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.97 بعد أن كان 99.415 في وقت سابق من التعاملات.



