اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
775 إلى 777
|
عيار 22
|
710 إلى 712
|
عيار 21
|
678 إلى 680
|
عيار 18
|
581 إلى 583
|
عيار 14
|
452 إلى 453
|
عيار 12
|
387 إلى 389
|
الاونصة
|
24.098 إلى 24.169
|
الجنيه الذهب
|
5,424 إلى 5,440
|
الكيلو
|
774.857 إلى 777.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
788.28جنيه
|
48.25$
|
سعر الذهب عيار 22
|
722.59جنيه
|
44.23$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
689.76جنيه
|
42.22$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.22جنيه
|
36.19$
|
سعر الذهب عيار 14
|
459.83جنيه
|
28.14$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.14جنيه
|
24.12 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.61جنيه
|
18.09 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,515 جنيه
|
1,501 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,518 جنيه
|
337.74 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
788,279 جنيه
|
48,248 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
2 أكتوبر
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.14
|
394.14
|
1 أكتوبر
|
775.53
|
678.61
|
581.66
|
452.40
|
387.77
|
30 سبتمبر
|
770.90
|
674.56
|
578.19
|
449.70
|
358.45
|
29 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
28 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
27 سبتمبر
|
785.38
|
687.22
|
589.04
|
458.14
|
392.69
|
26 سبتمبر
|
789.53
|
690.85
|
592.16
|
460.56
|
394.76
|
25 سبتمبر
|
789.26
|
690.62
|
591.95
|
460.40
|
394.63
|
24 سبتمبر
|
804.03
|
703.54
|
603.02
|
469.02
|
402.01
|
22 سبتمبر
|
798.21
|
698.45
|
598.67
|
465.63
|
399.11
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