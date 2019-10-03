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اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
تعافت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 3-10-2019 ،  ليرتفع بنحو 15 جنيه للجرام، بعد سلسلة من التراجعات  لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

عيار 18 سجل 591.22 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 689.76 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 788.28 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,518  جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 591.22 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر689.76 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 788.28  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,518 جنيه.


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

775 إلى 777

عيار 22 

710 إلى 712

عيار 21

678 إلى 680

عيار 18

581 إلى 583

عيار 14

452 إلى 453

عيار 12

387 إلى 389

الاونصة

24.098 إلى 24.169

الجنيه الذهب

5,424 إلى 5,440

الكيلو

774.857 إلى 777.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.28جنيه      

 48.25$

سعر الذهب عيار 22

 722.59جنيه

 44.23$

اسعار الذهب عيار 21

689.76جنيه       

42.22$

اسعار الذهب عيار 18

 591.22جنيه

36.19$

سعر الذهب عيار 14

459.83جنيه

28.14$

سعر الذهب عيار 12

394.14جنيه

24.12 $

سعر الذهب عيار 9

295.61جنيه

18.09 $

اسعار أوقية الذهب

24,515 جنيه

1,501 $

اسعار جنيه الذهب

5,518 جنيه

337.74 $

اسعار كيلو الذهب

788,279 جنيه

48,248 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

27 سبتمبر

785.38

687.22

589.04

458.14

392.69

26 سبتمبر

789.53

690.85

592.16

460.56

394.76

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

22 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

 


اسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مع تراجع اسعار الدولار والتخوف من الركود الاقتصادي والتراجع الحاد في أسواق المال، ليصعد سعر الذهب نحو 19 دولار.
 
وكشفت بيانات صادرة عن إن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 135 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات البالغة 140 ألف كما أن أرقام أغسطس تم تعديلها بالخفض.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من خسائر الأسهم الأمريكية حيث فقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة خلال التعاملات.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 18.90 دولار للأوقية عند 1507.90 دولار للأوقية، بعد أن شهد خسائر بنحو 8 دولارات في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفربحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بمكاسب 1.7 بالمائة أو ما يوازي 25 دولار ليصل إلى 1504.16 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.97 بعد أن كان 99.415 في وقت سابق من التعاملات.

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