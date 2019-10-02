تحديد 12 مركزا للشباب بأنحاء محافظة الفيوم لتطويرها

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ناقش اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مع الدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، فكرة تحويل عدد من مراكز الشباب إلى مراكز خدمية، حيث تم البدء بنادى النصر بمركز طامية، وتم تحديد 12 مركزًا للشباب بشتى أنحاء المحافظة لتطويرها على غرار مركز شباب النصر.



كما يجرى الانتهاء من أعمال تطوير استاد الفيوم الرياضي، والعمل على استغلال الأماكن غير المستغلة بمراكز شباب المدن لتطبيق فكرة منتجع الحياة الرياضي التي تم تطبيقها بمركز شباب طامية.



كما أصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لمدير عام التخطيط بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مسئولي الحماية المدنية.



وأكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مسئولي مديرية التموين مع رؤساء مجالس المدن لتحديد أماكن لإنشاء عدد من المراكز الخدمية للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز وشون الغلال ومنافذ بيع السلع الغذائية والأسواق، بجانب تكثيف حملات حماية المستهلك واستمرارية الندوات التوعوية للمواطنين بأساليب البيع والشراء.



جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقدة اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بحضور اللواء علاء قنديل، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم، نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.



وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات لآداء المهام والمسئوليات على الوجه الأكمل تحت مظلة القانون.





