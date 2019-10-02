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بالأرقام.. ماذا قدم ميسي أمام إنتر ميلان في موقعة دوري أبطال أوروبا؟

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:45 م
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بالأرقام.. ماذا قدم ميسي أمام إنتر ميلان في موقعة دوري أبطال أوروبا؟
ميسي
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حسن شحاتة
 
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نجح المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، في إنقاذ فريقه من السقوط في فخ الهزيمة أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بعدما قلب الطاولة على الضيوف بهدفين، لينهي المباراة لصالح البلوجرانا بنتيجة 2-1.

وتقدم الأرجنتيني لوتارو مارتنيز بهدف مبكر للإنتر في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يقلب سورايز الموازين رأسًا على عقب في الشوط الثاني بهدفين للبلوجرانا، جاء الهدف الأول في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة من ميسي.

وشارك ميسي مع برشلونة في المباراة كاملة، وجاءت أرقامه كالتالي:

– لم يحرز أي أهداف.
– 1 أسيست.
– 3 تسديدات على المرمى.
– 11 مراوغة 10 منها صحيحة.
– 55 تمريرة بدقة 85٪.
– 6 تمريرات مفتاحية.
– 17 مبارزة أرضية فاز في 13.
– 12 تمريرة ساهمت في صناعة فرصة هدف.

وبتلك الأرقام يعد أداء ميسي رائع في ظل عودته من الإصابة، التي غاب على أثرها في مباراة خيتافي.
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