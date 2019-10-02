مراجعة مزلقانات السكك الحديدية لبحث آليات تطويرها ومنع التعديات عليها بالفيوم





جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.



كلف اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مدير عام الطرق بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن للانتهاء من خطط الرصف حسب الجداول الزمنية المحددة تبعًا للمقاييس الفنية والهندسية، مع مراعاة بحث آليات لرصف الطرق الرئيسية بالقرى والتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية لتجميلها، وتفعيل دور إدارة الصيانة بمديرية الطرق بالعمل بشتى أنحاء المحافظة.كما وجه المحافظ، رئيس الهيئة العامة للطرق بسرعة الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالفيوم والطريق الربع دائري.كما أكد المحافظ على مراجعة مزلقانات السكك الحديدية لبحث آليات تطويرها ومنع التعديات عليها.وذلك ضمن التوجيهات التى أصدرها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقًا لخطة الموازنة وتبعًا للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله.