"تعليم رجال ألمع" تعلن تعليق الدراسة غدًا
وأوضح متحدث إدارة تعليم رجال ألمع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم (بنين – بنات)، بناء على الحالة الجوية الممطرة.
وعبر متحدث إدارة التعليم عن جميع أمنياته للجميع بالسلامة وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق جازان، عسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر غدًا الخميس، باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، والتي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت هيئة الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، مشيرة إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
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