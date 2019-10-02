القليوبية اليوم.. انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 18 سنة

محافظ القليوبية: انتهاء 70% من المرحلة الأولى لكوبري قلما



بعد إصابة طالب بزجاجة "مياه غازية".. حبس سائق إثر مشاجرة في شبرا الخيمة



انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 18 سنة في القليوبية



أطلق الدكتور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، باستاد بنها الرياضى إشارة انطلاق بطولة الجمهورية تحت 18 سنة للبنين والبنات، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لالعاب القوى مع منطقة القليوبية، وذلك على مدار ثلاث ايام،بمشاركة 600 لاعب من 80 نادي.



محافظ القليوبية: هدفنا محاربة فوضى الإعلانات والمعلومات المغلوطة المضللة للمواطنين



أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الهدف من منظومة إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة لعمل مشروعات خدمية للنفع العام بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات غير الدقيقة والمغلوطة التي تضلل المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارعنا.



حلم إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يتحقق.. وتشكيل مجلس إدارة جديد



عقد مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصى، اليوم، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وبحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوي رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها ووزير الصحة الأسبق، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتور عواد احمد السكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة.



سقوط حميدو ومعزة لتجارتهما في المخدرات بشبرا الخيمة وقليوب



ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم عاطلين وربة منزل لاتهامهم بحيازة المخدرات والإتجار بها في شبرا الخيمة وقليوب، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





أطلق الدكتور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، باستاد بنها الرياضى إشارة انطلاق بطولة الجمهورية تحت 18 سنة للبنين والبنات، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لالعاب القوى مع منطقة القليوبية، وذلك على مدار ثلاث ايام،بمشاركة 600 لاعب من 80 نادي.أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الهدف من منظومة إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي الذي يدخل صندوق المحافظة لعمل مشروعات خدمية للنفع العام بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضى الإعلان والمعلومات غير الدقيقة والمغلوطة التي تضلل المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارعنا.عقد مجلس إدارة مستشفى جامعة بنها التخصصى، اليوم، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وبحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوي رئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها ووزير الصحة الأسبق، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتور عواد احمد السكرتير العام وأعضاء مجلس الإدارة.ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم عاطلين وربة منزل لاتهامهم بحيازة المخدرات والإتجار بها في شبرا الخيمة وقليوب، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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