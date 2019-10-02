محافظ الفيوم يناقش استعداد المحافظة لمشروع التحول الرقمي





جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.



بدأ اللقاء بالسلام الوطنى، ثم كلمة لمحافظ الفيوم أشاد فيها بالملحمة الوطنية في حب الوطن لأبناء الفيوم، والحشود الغفيرة التى شاركت في دعم ومساندة الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات وخاصة القطاعين الخدمي والتنموي.





ناقش اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، استعدادات المحافظة لمشروع التحول الرقمي من خلال توفير الآليات المناسبة له من أجهزة وأفراد مدربين وتطوير منافذ الخدمات التكنولوجية بكافة المراكز.وأكد محافظ الفيوم على أن مشروع التحول الرقمي يعد من الأهمية بمكان لتطوير الخدمات الحكومية ويأتى المشروع ضمن توجيهات القيادة السياسية للإصلاح الإداري وتحسين آداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويهدف لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة.وذلك ضمن التوجيهات التى أصدرها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقًا لخطة الموازنة وتبعًا للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله.