لجنة لمتابعة المدارس للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع بواقي الأخشاب بالفيوم



وذلك ضمن التوجيهات التى أصدرها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقًا لخطة الموازنة وتبعًا للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله.





جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم، نائبًا عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.



بدأ اللقاء بالسلام الوطنى، ثم كلمة لمحافظ الفيوم أشاد فيها بالملحمة الوطنية في حب الوطن لأبناء الفيوم، والحشود الغفيرة التى شاركت في دعم ومساندة الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات وخاصة القطاعين الخدمي والتنموي.





أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على الاستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تكثيف عمل لجنة متابعة وتفقد المدارس والاستمرار في الصيانة الدورية للمنشآت التعليمية بالمحافظة، لخلق بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والطلاب، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المدرسة.وكلف المحافظ لجنة متابعة المدارس بالعمل على التنسيق المتبادل بين هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، ومجالس المدن، وكافة الجهات ذات الصلة للإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية ورفع رواكد الأخشاب واستغلالها الاستغلال الأمثل.