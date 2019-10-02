تشيلسي يحقق فوزا صعبا على ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا









حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على حساب فريق ليل الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل تامي ابراهام هدف تشيلسي الأول في اللقاء، وتعادل فريق ليل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، واحرز البرازيلي ويليان هدف الانتصار لتشيلسي بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





وفي نفس إطار منافسات تلك المجموعة نجح فريق اياكس امستردام الهولندي في تحقيق فوز كبير على حساب فريق فالنسيا الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الميستايا.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحل فريق فالنسيا المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، ويتصدر فريق اياكس امستردام الهولندي المجموعة برصيد 6 نقاط.



