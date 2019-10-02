مصطفى زمزم: هناك طفرة كبيرة في دور العمل الأهلي بمصر
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:03 م
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أمنية فوزي
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أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البطاقات التموينية جاءت في وقتها، لافتًا إلى أن الكثيرين كانوا ينتظرون تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر.
وتابع "زمزم"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "نعمل على الكثير من المبادرات التي تصل لمحدودي الدخل بشكل مباشر"، مؤكدة أن كل التكاتف والتلاحم بين كافة الجهات وطبقات الشعب يجب أن يتحرك بشكل أسرع، معلقًا: "معندناش رفاهية الوقت، المواطنون تحملوا الكثير من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والفاتورة كانت كبير".
وأشار رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إلى أن المواطن يحتاج إلى خدمات اجتماعية وطبية بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المجتمع المدني في الفترة الأخيرة مع قانون الجمعيات الأهلية، بدور كبير.
ولفت رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إلى أن هناك طفرة كبيرة جدًا في دور العمل الأهلي في مصر، موضحًا أن هذا الدور يفوق عمل الأحزاب السياسية.
ونوه "زمزم"، بأن العمل الأهلي ليس واجهة اجتماعية، متابعًا: "لولا تدخل الجمعيات الخيرية في أماكن في الصعيد والمناطق النائية لحدثت كارثة في المجتمع المصري".
وأضاف رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أنهم يعملون في صناع الخير على خدمة 2 مليون مواطن في عامين فقط.
وتابع "زمزم"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء: "نعمل على الكثير من المبادرات التي تصل لمحدودي الدخل بشكل مباشر"، مؤكدة أن كل التكاتف والتلاحم بين كافة الجهات وطبقات الشعب يجب أن يتحرك بشكل أسرع، معلقًا: "معندناش رفاهية الوقت، المواطنون تحملوا الكثير من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والفاتورة كانت كبير".
وأشار رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إلى أن المواطن يحتاج إلى خدمات اجتماعية وطبية بشكل مباشر، لافتًا إلى أن المجتمع المدني في الفترة الأخيرة مع قانون الجمعيات الأهلية، بدور كبير.
ولفت رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إلى أن هناك طفرة كبيرة جدًا في دور العمل الأهلي في مصر، موضحًا أن هذا الدور يفوق عمل الأحزاب السياسية.
ونوه "زمزم"، بأن العمل الأهلي ليس واجهة اجتماعية، متابعًا: "لولا تدخل الجمعيات الخيرية في أماكن في الصعيد والمناطق النائية لحدثت كارثة في المجتمع المصري".
وأضاف رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أنهم يعملون في صناع الخير على خدمة 2 مليون مواطن في عامين فقط.
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