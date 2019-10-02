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ثنائية صلاح تقود ليفربول لإخماد ريمونتادت سالزبورج في دوري الأبطال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:58 م
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ثنائية صلاح تقود ليفربول لإخماد ريمونتادت سالزبورج في دوري الأبطال
محمد صلاح
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أحمد عصام
 
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نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز على فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في المباراة، وعزز روبرتسون النتيجة بالهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيمن الكسندر ارنولد، واختتم صلاح الشوط الأول بالهدف الثالث، ولكن عاد فريق سالزبورج ليحرز هدفه الأول قبل نهاية الشوط الأول.

واحرز الفريق النمساوي هدفين في الشوط الثاني من المباراة ليتعادل بنتيجة 3-3، ورفض صلاح الخروج من المباراة بالتعادل وسجل الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 69 من المباراة.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بمجموعته، ويملك فريق سالزبورج نفس عدد النقاط في المركز الثالث، ويتصدر فريق نابولي تلك المجموعة برصيد 4 نقاط.
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