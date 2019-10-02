ستاد القاهرة والسلام يستضيفان مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وتقرر أن يستضيف ملعبي القاهرة الدولى مباريات المجموعة الأولى والتى تضم منتخب مصر ومنتخب مالي ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا.

بينما يستضيف ملعب السلام مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كل من نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى

ويشارك في البطولة - التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب افريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة منتخب مالي فى مباراة الإفتتاح علي ستاد القاهرة الدولى.

ثم يواحه منتخب مصر نظيره منتخب غانا على ستاد القاهرة الدولى.

ثم يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون ضمن مباريات الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولى.