برشلونة ينتزع فوزًا ثمينًا من إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الاسباني فوزًا ثمينًا على نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.





جاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة، وكان فريق برشلونة الاكثر استحواذًا على الكرة خلال أحداث اللقاء واستطاع لاعبوه الوصول لمرمي الفريق الإيطالي عدة مرات خلال المباراة مما أسفر عن هدفين.





انتر ميلان كان البادئ بالتسجيل حيث أحرز لاعبه لوتارو مارتينيز أول أهداف المباراة بالدقيقة الثانية، واستمرت محاولات برشلونة طوال أحداث الشوط الأول لإدراك التعادل لكن دون فائدة، لينتهي الشوط بتقدم الإنتر 1-0.





وفي الشوط الثاني استطاع فريق برشلونة العودة للقاء وتسجيل هدفين عن طريق المهاجم الأورواجوياني لويس سواريز بالدقيقتين 58، 84 من زمن اللقاء، ليفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1، ويحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلافيا براج في نفس المجموعة انتهت بفوز الفريق الألماني 2-0.





وأصبح ترتيب المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية:





1- بوروسيا دورتموند .. 4 نقاط





2- برشلونة .. 4 نقاط





3- إنتر ميلان .. 1 نقطة





4- سلافيا براج .. 1 نقطة.



