منظمة التعاون الإسلامي: المملكة تمول معظم مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الصومال

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، دعم المنظمة للصومال، لافتاً الانتباه إلى ما توليه من اهتمام خاص لمساعدة الشعب الصومالي والحكومة في سعيهما لبناء مستقبل جديد للبلاد.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، دعم المنظمة للصومال، لافتاً الانتباه إلى ما توليه من اهتمام خاص لمساعدة الشعب الصومالي والحكومة في سعيهما لبناء مستقبل جديد للبلاد.