"دخلوني مصحة نفسية وأخذت 12 جلسة كهربائية".. ضابط قطري سابق يروي تفاصيل تعذيبه على يد نظام الحمدين (فيديو)

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قال جمال ناصر، بطل ألعاب قوى وضابط سابق بالجيش القطري، إنه سوداني الجنسية وتم تجنيسه بالجنسية القطرية عام 1982 بتشجيع من الرئيس السوداني جعفر النميري، مشيرًا إلى أنه مثل قطر على جميع المستويات في البطولات العربية والإقليمية والدولية.



وتابع بطل ألعاب قوى وضابط سابق بالجيش القطري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أنه قام بتأسيس منتخب ألعاب القوى في الدوحة مع بعض الرياضيين الصوماليين المجنسين، مشيرًا إلى أن قطر قامت بتجنيس العديد من الجنسيات بالجنسية القطرية سواء من الصومال أو السودان أو الإثيوبيين أو اليمنيين.



وأضاف أن قطر قامت بإتهامه بإعداد إنقلاب ضد الشيخ حمد آل ثاني وقامت بسجنه، معقبًا: "أنا برئ تمامًا من هذه التهمة، اعتقلوني في المطار".



وأشار إلى أنه سجن دون وجود أي أدلة، وتعرض للتعذيب بصورة كبيرة على يد النظام القطري، معقبًا: "دخلوني مصحة نفسية وأخذت 12 جلسة كهربائية، على إيه معرفش".



وأوضح أن زوجاته وأولاده إلى الآن يعانوا من النظام القطري، معقبًا: "لدي 12 بنت وولد قطريين الأصل ويعانوا حتى الآن".



من جانبه قال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، إنه لا توجد منظمات حقوقية دولية تتكلم عن هذه الانتهاكات وهذه الحالات التي تعرضت للتعذيب والضرب وتلفيق التهم، رغم أن مثل هذه الشخصيات رفعت اسم قطر في البطولات الدولية.



