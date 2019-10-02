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أيمن عطاالله: نحن في حاجة لثورة تشريعية بمنظومة العدالة (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:44 م
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أيمن عطاالله: نحن في حاجة لثورة تشريعية بمنظومة العدالة (فيديو)
أيمن عطاالله
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، في صرخة للمسئولين عن نظام العدالة في مصر: "نحن في حاجة إلى ثورة تشريعية جديدة"، مشيرًا إلى أن منظومة العدالة أمر هام للمواطن المصري، وعندما يتم توفيره له ويشعر بالعدالة الناجزة والردع لمن أساء وخالف القانون يطمئن.

وأضاف "عطا الله"، خلال تقديمه برنامج "الافوكاتو"، المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، مساء الأربعاء، أنه من الضروري أن يكون هناك ثورة تشريعية في مصر.

كان المحامي بالنقض قد طالب المشرع المصري، في وقت سابق، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، حتى لا تتكرر مأساة "الطفلة جنة" ضحية إهمال الأبوين وتعذيب الجدة والخال التي انتهت بوفاة الطفلة صاحبة الـ 4 أعوام.

الجدير بالذكر أن إدارة قناه "القاهرة والناس"، قد قررت تعديل موعد إذاعة برنامج "الافوكاتو" المذاع عبر الفضائية؛ والذي كان يعرض يوم السبت في السابعة مساءً إلي يوم الأربعاء ليعرض في تمام الثامنة مساءً.

وأشاد "عطا الله" بهذا القرار، معتبرا أنه مفيد حتى يبتعد موعد عرض البرنامج عن منافسات الدوري الإنجليزي ومباريات فريق ليفربول الإنجليزي والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح.
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