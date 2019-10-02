سواريز ينقذ رقبة فالفيردي ويهز شباك إنتر بالهدف الثاني (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:42 م
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محمد مرعي
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أضاف لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني، الهدف الثاني لفريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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